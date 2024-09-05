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У ЄС відреагували на перестановки в Кабміні: очікуємо на дуже хорошу співпрацю

Фото: Петер Стано, спікер Єврокомісії (ec europa eu)
Автор: Іван Носальський

Європейський Союз стежить за кадровими перестановками у Кабінеті міністрів України. У блоці очікують, що співпраця залишиться на такому ж хорошому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Петера Стано на брифінгу.

Він зазначив, що в ЄС стежать за Україною не лише у контексті війни з росіянами, а й внутрішньої еволюції у політичній сфері, і "взяли до уваги" заміну низки міністрів.

За словами Стано, коментувати конкретні призначення людей на державні посади не є справою ЄС. Але для блоку важливо мати добрих та надійних партнерів з іншого боку, стійку та стабільну систему управління.

"Ми сподіваємося, що у нас буде дуже хороша співпраця з новими українськими колегами, так само, як ми робили це з міністрами, які йдуть у відставку, у вимірі зовнішніх відносин і зовнішньої політики", - підкреслив спікер ЄК.

Окремо Стано пригадав, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель високо оцінив роботу екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Поміж ними була постійна комунікація.

"Ми можемо тільки подякувати міністру Кулебі за все, що він зробив у дуже вимогливий та важкий час для України", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, цього тижня у Кабінеті міністрів відбуваються значні кадрові перестановки. Ряд міністрів пішли у відставку, деякі з них отримають нові посади.

Зокрема, Рада сьогодні, 5 вересня, підтримала звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби. На його місце вже призначили першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Детальніше про перестановки - у матеріалі РБК-Україна.

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