В ЕС отреагировали на перестановки в Кабмине: ожидаем очень хорошего сотрудничества

Европейский Союз следит за кадровыми перестановками в Кабинете министров Украины. В блоке ожидают, что сотрудничество останется на таком же хорошем уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Петера Стано на брифинге.
Он отметил, что в ЕС следят за Украиной не только в контексте войны с россиянами, но и внутренней эволюции в политической сфере, и "взяли ко вниманию" замену ряда министров.
По словам Стано, комментировать конкретные назначения людей на государственные должности не является делом ЕС. Но для блока важно иметь хороших и надежных партнеров с другой стороны, устойчивую и стабильную систему управления.
"Мы надеемся, что у нас будет очень хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами, таким же образом, как мы делали это с уходящими в отставку министрами в измерении внешних отношений и внешней политики", - подчеркнул спикер ЕК.
Отдельно Стано упомянул, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высоко оценил работу экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Между ними была постоянная коммуникация.
"Мы можем только поблагодарить министра Кулебу за все, что он сделал в очень требовательное и тяжелое время для Украины", - добавил он.
Напомним, на этой неделе в Кабинете министров происходят значительные кадровые перестановки. Ряд министров ушли в отставку, некоторые из них получат новые должности.
В частности, Рада сегодня, 5 сентября, поддержала увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы. На его место уже назначили первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибигу.
Детальнее о перестановках - в материале РБК-Украина.
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