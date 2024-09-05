У ЄС відреагували на перестановки в Кабміні: очікуємо на дуже хорошу співпрацю

Європейський Союз стежить за кадровими перестановками у Кабінеті міністрів України. У блоці очікують, що співпраця залишиться на такому ж хорошому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Петера Стано на брифінгу.

Він зазначив, що в ЄС стежать за Україною не лише у контексті війни з росіянами, а й внутрішньої еволюції у політичній сфері, і "взяли до уваги" заміну низки міністрів.

За словами Стано, коментувати конкретні призначення людей на державні посади не є справою ЄС. Але для блоку важливо мати добрих та надійних партнерів з іншого боку, стійку та стабільну систему управління.

"Ми сподіваємося, що у нас буде дуже хороша співпраця з новими українськими колегами, так само, як ми робили це з міністрами, які йдуть у відставку, у вимірі зовнішніх відносин і зовнішньої політики", - підкреслив спікер ЄК.

Окремо Стано пригадав, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель високо оцінив роботу екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Поміж ними була постійна комунікація.

"Ми можемо тільки подякувати міністру Кулебі за все, що він зробив у дуже вимогливий та важкий час для України", - додав він.