В ЕС отреагировали на перестановки в Кабмине: ожидаем очень хорошего сотрудничества

Европейский Союз следит за кадровыми перестановками в Кабинете министров Украины. В блоке ожидают, что сотрудничество останется на таком же хорошем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Петера Стано на брифинге.

Он отметил, что в ЕС следят за Украиной не только в контексте войны с россиянами, но и внутренней эволюции в политической сфере, и "взяли ко вниманию" замену ряда министров.

По словам Стано, комментировать конкретные назначения людей на государственные должности не является делом ЕС. Но для блока важно иметь хороших и надежных партнеров с другой стороны, устойчивую и стабильную систему управления.

"Мы надеемся, что у нас будет очень хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами, таким же образом, как мы делали это с уходящими в отставку министрами в измерении внешних отношений и внешней политики", - подчеркнул спикер ЕК.

Отдельно Стано упомянул, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высоко оценил работу экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Между ними была постоянная коммуникация.

"Мы можем только поблагодарить министра Кулебу за все, что он сделал в очень требовательное и тяжелое время для Украины", - добавил он.