UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС відправить до Китаю свого представника: візьметься за "невирішені питання"

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз наступного тижня відправить до Китаю свого спецпредставника. Він візьметься за "невирішені питання".

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора наступного тижня поїде до Пекіна. Представник продовжить переговори з китайською стороною щодо "невирішених питань".

Боррель під час свого триденного візиту до Пекіну заявив, що відносини ЄС із Китаєм не залежать від інших країн. Виступаючи перед студентами університету, європейський дипломат зазначив, що довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України. 

На думку Борреля, європейці вважають, що Китай "можливо, не використовує свій сильний вплив, щоб переконати Росію припинити цю агресію".

"Ми вважаємо, що Китай повинен докласти значних зусиль, щоб переконати народ України, що Китай не є союзником Росії у цій війні. Я думаю, що Китай повинен збільшити гуманітарну допомогу Україні", - сказав глава дипломатії ЄС.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

Китай також не надає Україні допомоги, а війну називає "конфліктом". За півтора роки повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін говорили лише один раз.

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США,

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайЖозеп БоррельЕвросоюз