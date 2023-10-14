ЄС відправить до Китаю свого представника: візьметься за "невирішені питання"

Заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора наступного тижня поїде до Пекіна. Представник продовжить переговори з китайською стороною щодо "невирішених питань".

Боррель під час свого триденного візиту до Пекіну заявив, що відносини ЄС із Китаєм не залежать від інших країн. Виступаючи перед студентами університету, європейський дипломат зазначив, що довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України.

На думку Борреля, європейці вважають, що Китай "можливо, не використовує свій сильний вплив, щоб переконати Росію припинити цю агресію".

"Ми вважаємо, що Китай повинен докласти значних зусиль, щоб переконати народ України, що Китай не є союзником Росії у цій війні. Я думаю, що Китай повинен збільшити гуманітарну допомогу Україні", - сказав глава дипломатії ЄС.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

Китай також не надає Україні допомоги, а війну називає "конфліктом". За півтора роки повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін говорили лише один раз.

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США,