У ЄС відповіли, за якої умови можуть послабити санкції проти Росії

Перемир'я в Чорному морі

Нагадаємо, кілька тижнів тому українська та російська делегації провели окремі переговори з чиновниками США в Саудівській Аравії.

Україна погодилася на перемир'я з Росією в Чорному морі. Йдеться про обопільну зупинку ударів по суднах, а також по портах.

Зі свого боку Москва висунула низку умов. Зокрема, РФ захотіла, щоб один з її найбільших державних банків був знову підключений до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT.

Поки що без умов Росія погодилася тільки на "енергетичне перемир'я" з Україною. Воно діє з 25 березня, але країна-агресор уже кілька разів його порушила.

28 березня за день було зафіксовано два удари окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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