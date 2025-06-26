ЄС відкриє переговори з Молдовою про вступ 4 липня

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Євросоюз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС 4 липня.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Нікушора Дана опублікувала Європейська комісія.
За його словами, це відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі. А переговори будуть відкриті за кластером "Фундаментальні цінності".
"Як ви знаєте, в процесі приєднання є переговори за 33 розділами, і на саміті, який відбудеться в Кишиневі 4 липня за участю представників Європейської комісії, буде відкрито перший розділ", - розповів Дан.
Нагадаємо, саміт Європейської ради відбудеться у Брюсселі 26-27 червня. У проєкті підсумкового комюніке йдеться про наміри ЄС посилити санкційний тиск на Росію, заклики до припинення бойових дій та підтвердження виділення раніше анонсованих 30,6 млрд євро.
Серед ключових тем зустрічі - оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС. Українська сторона вже передала Єврокомісії документи для початку переговорів щодо трьох кластерів: "Основи процесу вступу", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини".
Раніше повідомлялося, що Чехія розробила план поступової інтеграції України та Молдови до внутрішнього ринку ЄС. Документ представив міністр у справах Європи Мартін Дворжак 28 січня на засіданні Ради ЄС.
У плані містяться чіткі рекомендації, які кроки необхідно здійснити для поетапного приєднання цих країн до єдиного європейського ринку. Серед запропонованих заходів - доступ до роумінгу ЄС, програми навчання для підприємців, посилення співпраці в сфері кібербезпеки та довгострокова підтримка агросектору.
Варто зауважити, що Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі в лютому 2022 року - невдовзі після початку повномасштабної агресії з боку Росії. У червні того ж року Європейська Рада надала Україні статус країни-кандидата.
Цікаво і те, що раніше зазначилось про те, що Україна та Молдова синхронно рухались до вступу в ЄС. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається цього року відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу.
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