ЕС откроет переговоры с Молдовой о вступлении 4 июля

По его словам, это произойдет во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе. А переговоры будут открыты по кластеру "Фундаментальные ценности".

"Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел", - рассказал Дан.

Напомним, саммит Европейского совета состоится в Брюсселе 26-27 июня. В проекте итогового коммюнике говорится о намерениях ЕС усилить санкционное давление на Россию, призывы к прекращению боевых действий и подтверждение выделения ранее анонсированных 30,6 млрд евро.

Среди ключевых тем встречи - оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Украинская сторона уже передала Еврокомиссии документы для начала переговоров по трем кластерам: "Основы процесса вступления", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Интеграция Молдовы и Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Чехия разработала план постепенной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. Документ представил министр по делам Европы Мартин Дворжак 28 января на заседании Совета ЕС.

В плане содержатся четкие рекомендации, какие шаги необходимо осуществить для поэтапного присоединения этих стран к единому европейскому рынку. Среди предложенных мер - доступ к роумингу ЕС, программы обучения для предпринимателей, усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности и долгосрочная поддержка агросектора.

Стоит заметить, что Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе в феврале 2022 года - вскоре после начала полномасштабной агрессии со стороны России. В июне того же года Европейский Совет предоставил Украине статус страны-кандидата.