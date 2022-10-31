ЄС виділив 100 млн євро для підтримки українських переселенців: на що витратять

"Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро для семи країн-членів, які приймають у себе велику кількість біженців. Це рішення ухвалено після глобальної благодійної акції, під час якої Єврокомісія взяла зобов'язання виділити до 400 мільйонів на підтримку біженців з України", - йдеться у повідомленні. .

Перший транш у розмірі 248 мільйонів євро було виділено у травні для п'яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий транш із фондів ЄС, призначених для внутрішніх справ, спрямовується на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.

Країни можуть скористатися цими ресурсами, щоб продовжувати надавати допомогу біженцям з України. Йдеться, зокрема, про забезпечення продовольством, доступ до транспорту та надання тимчасового притулку.

Ці кошти мають також підвищити здатність країн-членів інтегрувати в соціальне життя українських громадян, включаючи найуразливіші категорії, зокрема дітей без супроводу.

За інформацією Єврокомісії, 52 млн євро із загальної суми в 400 млн євро благодійного внеску Європейської комісії будуть виділені незабаром на розвиток проектів з підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових приміщень для організованих зустрічей, якісної психологічної допомоги тощо.