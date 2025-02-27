ЄС виділить на воєнні витрати сотні мільярдів євро, - Bloomberg

За даними джерел агентства, ці цифри включають зміни у фіскальних правилах для вивільнення національних ресурсів, потенційне спільне фінансування і перенаправлення наявних коштів. Окремо від ініціатив ЄС Німеччина прагне прискорити фінансування оборонного фонду за рахунок боргу в розмірі до 200 млрд євро.

"У цей момент, який трапляється раз на покоління, нам потрібні налаштованість на нагальну необхідність і стратегічний план з переозброєння Європи", - заявила після поїздки в Україну президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нова архітектура безпеки почне формуватися на надзвичайній нараді лідерів 6 березня. Потім 19 березня комісар з оборони Андрюс Кубілюс і головний дипломат Кая Каллас мають представити нову стратегію оборонної промисловості.

План ЄС

План оборони фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів. Усі вони складні, і незрозуміло, якою мірою їх буде реалізовано, заявили джерела агентства.

Перша ініціатива покликана дозволити державам-членам збільшити витрати за рахунок пом'якшення фіскальних правил. За словами деяких чиновників, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 млрд євро.

Переговори зосереджені на виключенні витрат на оборону з розрахунків дефіциту, і вони можуть становити від 1% до 2% від національного ВВП за два-чотири роки. Необхідно залагодити деталі, включно з тим, що вважається витратами на оборону, як довго діятиме це застереження і чи буде досягнення цільового показника НАТО у 2% фактором.

Друга частина полягає в забезпеченні витрат на рівні ЄС за допомогою нового спільного інструменту. Ці гроші здебільшого використовуватимуться для інвестування в спільні проєкти в таких галузях, як протиповітряна оборона, можливості дальнього удару, ракети, безпілотники і штучний інтелект військового рівня.

Деякі високопосадовці ЄС і держави-члени закликають до можливості спільного запозичення, однак ця ідея завжди викликає суперечки і розколює блок.

Третя частина полягає в ослабленні інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Наразі йому дозволено інвестувати тільки в товари подвійного призначення. Зміна також відкриє шлях для додаткового фінансування з боку приватних банків.

Додаткові джерела

За словами джерел, крім цих трьох компонентів фон дер Ляєн під час закритих обговорень висунула ідею про можливе повторне використання невитрачених коштів ЄС, включно з коштами, зібраними на відновлення після пандемії COVID.

За даними комісії, з 392 млрд євро так званих фондів згуртування було виплачено тільки 6,4%. Це один із найбільших фондів грошей ЄС, і хоча ці гроші можуть фінансувати деякі оборонні проєкти, якщо вони сприяють регіональному розвитку, критерії можуть бути розширені.

Крім того, є 93 млрд євро незатребуваних дешевих кредитів із фонду відновлення після пандемії, які, за словами чиновників ЄС, можуть бути використані для оборони. Частина заявлених коштів також може бути перерозподілена, але час підтискає, оскільки крайній термін витрачання коштів на відновлення - серпень 2026 року.

Інша ідея, яку було висловлено, - це задіяти Європейський стабілізаційний механізм - фонд порятунку єврозони в розмірі 500 млрд євро. Але цей варіант залишається складним, оскільки він виключить країни, які не входять до зони євро, такі як Польща, і буде закритий для союзних країн, що не входять до ЄС.

З огляду на складність, пов'язану з будь-якими рішеннями ЄС, країни, включно з Польщею, запропонували співпрацювати за межами блоку через спеціальний фонд або банк. "Коаліція охочих" могла б діяти швидше і могла б бути відкрита для країн, що не входять до ЄС, таких як Великобританія і Норвегія, заявили джерела агентства.