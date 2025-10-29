ЄС виділить 50 млн євро на реконструкцію українських лікарень

Як повідомляється, під час п'ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF) було погоджено виділення додаткового фінансування під гарантії Євросоюзу для спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

В МОЗ підкреслили, що додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Крім того, під час засідання обговорили формат залучення коштів Чеської Республіки через NRB (в межах програми "Renovation and Modernization of Hospitals").

Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази лікарень, включаючи постачання обладнання, а також проведення ремонтних робіт в разі потреби.