UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"

Фото: ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія схвалила націоналізацію німецької дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania. Регулятор у Брюсселі схвалив виділення для неї дотації на суму 225,6 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Виділені кошти дозволять уряду Німеччини повністю взяти під контроль цю компанію, яка нині називається Security Energy for Europe і перебуває в довірчому управлінні Федерального агентства з мереж.

Гроші виділені в рамках кризового механізму, що дозволяє компаніям, які страждають від наслідків енергетичної кризи, отримувати дотації у разі нестачі приватного капіталу.

Раніше ми писали, що чеська енергетична компанія ČEZ планує звернутися до міжнародного арбітражу з позовом до російського "Газпрому". Основна вимога - виплата компенсацій за перебої у постачанні природного газу протягом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що російська газовидобувна монополія "Газпром" погрожувала зупинити постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени запровадять обмеження цін на енергоносії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЄврокомісіяГазпром