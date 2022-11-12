ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"

Єврокомісія схвалила націоналізацію німецької дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania. Регулятор у Брюсселі схвалив виділення для неї дотації на суму 225,6 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Виділені кошти дозволять уряду Німеччини повністю взяти під контроль цю компанію, яка нині називається Security Energy for Europe і перебуває в довірчому управлінні Федерального агентства з мереж. Гроші виділені в рамках кризового механізму, що дозволяє компаніям, які страждають від наслідків енергетичної кризи, отримувати дотації у разі нестачі приватного капіталу.