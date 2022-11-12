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ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой "дочки" "Газпрома"

Фото: ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой "дочки" "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия одобрила национализацию немецкой дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania. Регулятор в Брюсселе одобрил выделение для нее дотации на сумму в 225,6 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Выделенные средства позволят правительству Германии полностью взять под контроль эту компанию, которая ныне называется Security Energy for Europe и находится в доверительном управлении у Федерального агентства по сетям.

Деньги выделены в рамках кризисного механизма, позволяющего компаниям, страдающим от последствий энергетического кризиса, получать дотации в случае нехватки частного капитала.

Ранее мы писали, что чешская энергетическая компания ČEZ планирует обратиться в международный арбитраж с иском к российскому "Газпрому". Основное требование - выплата компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года.

Ранее сообщалось, что российская газодобывающая монополия "Газпром" угрожала остановить поставки газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение цен на энергоносители.

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