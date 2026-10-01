ЄС відхилив запит України на термінові виплати кредиту та висунув вимогу, - Bloomberg

За даними видання, влітку Україна визнала, що стикається з додатковим дефіцитом фінансування у розмірі 27 млрд євро ($30,4 млрд) через зростання витрат на війну.

У зв'язку з цим Київ звернувся до Брюсселя з проханням пришвидшити виплату позики на 90 млрд євро, яка розрахована до кінця 2027 року.

За даними джерел, ЄС заперечив деякі українські розрахунки.

У Брюсселі заявили, що дострокова виплата лише створить нову фінансову проблему на 2027 рік, і запропонували залучити додаткове фінансування від інших партнерів - зокрема Канади, Норвегії та Японії.

Під час зустрічі у Нью-Йорку президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель має 37 млрд євро бюджетної підтримки на 2026 рік.

Однак ці кошти чітко пов'язані з прогресом у ключових реформах - боротьбою з тіньовою економікою, збільшенням податкових надходжень та гармонізацією законодавства з нормами ЄС, які наразі застрягли в парламенті.

"Ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своечасного вивільнення", - йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України.

Згідно із заявою, 45 млрд євро з кредиту на 2027 рік розподілять швидко, але не раніше початку наступного року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та партнери щомісяця координуватимуть свої дії для розв'язання цього питання.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі від 30 до 35 млрд доларів у 2027 році, 17 млрд доларів у 2028 році та 2 млрд доларів у 2029 році.

Речниця МВФ Джулі Козак підтвердила, що фонд проводитиме переговори з Києвом та міжнародними партнерами щодо потенційного розміру дефіциту та об'єднання переглядів програми фінансування на 8,1 млрд доларів до грудня.

"План залежить від отримання достатніх та надійних гарантій фінансування", - наголосила Джулі Козак.