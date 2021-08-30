ЕС вернул ограничения на въезд из США и еще пяти стран: список

Кроме США, из списка также исключены:

Косово;

Израиль;

Черногория;

Ливан;

Северная Македония.

Отметим, Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Напомним, критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации, а также ответа правительства государства на распространение коронавируса.

Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее чем 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.