ЄС повернув обмеження на в'їзд із США і ще п'яти країн: список

Крім США, зі списку також виключені:

Косово;

Ізраїль;

Чорногорія;

Ліван;

Північна Македонія.

Зазначимо, Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Нагадаємо, критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації, а також відповіді уряду держави на поширення коронавірусу.

Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш ніж 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.