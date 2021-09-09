ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: список

Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и еще четыре страны из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. При этом в перечень включен Уругвай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Евросовета .

Кроме Армении и Азербайджана, из списка также исключены:

Албания;

Бруней-Даруссалам;

Япония;

Сербия.

Отметим, Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Напомним, критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.