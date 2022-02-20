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ЕС не верит "ЛДНР" и осуждает массированный обстрел Донбасса, - Боррель

Автор: Артур Родивилов

ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного вывода вооруженных сил от границ Украины. Евросоюз отвергает заявления о якобы "наступлении" со стороны Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение минских соглашений и международного гуманитарного права.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

ЕС также крайне обеспокоен тем, что инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации. Евросоюз наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и большие затраты в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами.

ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, добавил представитель ЕС.

Напомним, министры стран G7 сделали заявление по поводу российской агрессии против Украины. Они обвинили кремлевские власти в нарушении минских договоренностей и пригрозили санкциями.

Ранее Европейский союз решительно осудил обстрел детского сада в Станице Луганской.

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