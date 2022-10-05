ЄС введе стелю ціни на російську нафту і обмежить контрабанду, - Politico

Країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту. Буде створено систему моніторингу, яка не дозволить обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, проект документа Єврокомісії включає систему моніторингу зміни прапора у танкерів з метою контролю за спробами обійти санкції проти російської нафти.

Зміна реєстрації танкера на країну, що не підпадає під необхідність виконання санкцій ЄС, може допомогти судновласникам торгувати російською нафтою за ціною, вищою від стелі її закупівельної вартості, яку ЄС запровадить у рамках восьмого пакету.

Зокрема, видання згадало Панаму, танкери під прапором якої можуть не виконувати умови, ухвалені ЄС.