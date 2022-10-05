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ЕС введет потолок цен на российскую нефть и ограничит контрабанду, - Politico

Фото: санкции против России будут включать потолок цен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть. Будет создана система мониторинга, которая не позволит обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, проект документа Еврокомиссии включает систему мониторинга смены флага у танкеров с целью контроля попыток обойти санкции против российской нефти.

Смена регистрации танкера на страну, не подпадающую под необходимость исполнения санкций ЕС, может помочь судовладельцам торговать российской нефтью по цене выше потолка ее закупочной стоимости, который ЕС введет в рамках восьмого пакета.

В частности, издание упомянуло Панаму, танкеры под флагом которой могут не исполнять условия, принятые ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ограничение цен на российскую нефть, предложенное в рамках восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, не будет распространяться на трубопроводные поставки.

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