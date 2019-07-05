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ЕС увеличит финансирование поддержки востока Украины

Новости » Финансы    05.07.2019 - 16:21
ЕС увеличит финансирование поддержки востока Украины
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общий объем финансирования теперь составит 60 млн евро

Кабинет министров Украины одобрил подписание Дополнительного соглашения №1 с Европейской комиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для востока Украины". Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, Европейский союз увеличит финансирование своей поддержки для востока Украины на 10 млн евро.

"Целью заключения Дополнительного соглашения является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования мероприятий составит 60 млн евро", - указано в пояснительной записке.

Помощь в рамках соглашения направлена ​​на:

  • улучшение управления, местного развития и предоставления услуг;
  • стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий;
  • укрепление социального единства и примирение через поощрение общественных инициатив;
  • поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.

При этом заключение дополнительного соглашения не потребует расходов из государственного или местного бюджетов Украины.

Напомним, в декабря 2017 года Украина и Европейский союз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которым предусмотрено финансирование для развития предприятий на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018-го Евросоюз выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи населению востока Украины в связи с наступлением зимнего сезона.

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