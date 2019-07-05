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ЄС збільшить фінансування підтримки сходу України

Новини » Фінанси    05.07.2019 - 16:21
ЄС збільшить фінансування підтримки сходу України
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальний обсяг фінансування тепер становитиме 60 млн євро

Кабінет міністрів України схвалив підписання Додаткової угоди №1 з Європейською комісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України". Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду у п'ятницю, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, Європейський союз збільшить фінансування своєї підтримки для сходу України на 10 млн євро.

"Метою укладання Додаткової угоди є збільшення на 10 млн євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування заходів становитиме 60 мільйонів євро", - вказано у пояснювальній записці.

Допомога в рамках угоди спрямована на:

  • покращення врядування, місцевого розвитку та надання послуг;
  • стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств;
  • зміцнення соціальної єдності та примирення через заохочення громадських ініціатив;
  • підтримку секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.

При цьому укладання додаткової угоди не потребуватиме витрат з державного або місцевого бюджетів України.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Україна і Європейський союз підписали угоду "Підтримка ЄС для сходу України", яким передбачено фінансування для розвитку підприємств на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018-го Євросоюз виділив 4 млн євро на надання гуманітарної допомоги населенню сходу України в зв'язку з настанням зимового сезону.

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