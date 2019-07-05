ЄС збільшить фінансування підтримки сходу України

Загальний обсяг фінансування тепер становитиме 60 млн євро
Кабінет міністрів України схвалив підписання Додаткової угоди №1 з Європейською комісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України". Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду у п'ятницю, передає кореспондент РБК-Україна.
Таким чином, Європейський союз збільшить фінансування своєї підтримки для сходу України на 10 млн євро.
"Метою укладання Додаткової угоди є збільшення на 10 млн євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування заходів становитиме 60 мільйонів євро", - вказано у пояснювальній записці.
Допомога в рамках угоди спрямована на:
При цьому укладання додаткової угоди не потребуватиме витрат з державного або місцевого бюджетів України.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Україна і Європейський союз підписали угоду "Підтримка ЄС для сходу України", яким передбачено фінансування для розвитку підприємств на Донбасі.
Як писало РБК-Україна, у грудні 2018-го Євросоюз виділив 4 млн євро на надання гуманітарної допомоги населенню сходу України в зв'язку з настанням зимового сезону.