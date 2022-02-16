ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів. Apple цим незадоволена

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 16:46
ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів. Apple цим незадоволена Фото: ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз може затвердити єдиний порт для смартфонів, планшетів і навушників до початку наступного року. Закон ініціювали ще десять років тому, але допрацювали лише в 2021 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Сьогодні смартфони Apple заряджається за допомогою роз'єму Lightning, а Android тим часом використовує USB Type-C.

Згідно зі статистикою за 2018 рік:

  • 50% смартфонів використовують micro USB;
  • 29% - USB Type-C;
  • 21% — Lightning.

У нинішньому році більшість вже перейшла на використання саме Type-C.

Користувачі iPhone і Android давно скаржаться на необхідність використовувати різні зарядні.

Як зазначив парламентарій Алекс Агіус Саліб, Європарламент розгляне закон вже в травні нинішнього року, після чого ЄС повинен буде обговорити це питання ще й з окремими країнами.

"Він набуде чинності до кінця року. Це наш намір", - додав Саліб.

Також парламентарій зазначив, що єдиний порт буде доступний для:

  • електронних книг;
  • слабких ноутбуків;
  • клавіатура;
  • комп'ютерних мишок;
  • навушник;
  • смарт-годин;
  • електронних іграшок;
  • смартфонів;
  • планшет;
  • навушник.

Більш того, Саліб бажає, щоб Європарламент також і "гармонізував" інфраструктуру бездротової зарядки до 2025 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз розгляне можливість впровадження універсальних зарядних пристроїв для телефонів, планшетів і навушників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі