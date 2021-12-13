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ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера" и трех энергетических компаний

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Брюссель, Понедельник 13 декабря 2021 11:39
ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера" и трех энергетических компаний Фото: ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера" (sputnik)
Автор: Анастасия Рокитна

ЕС утвердил санкции против группы частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Также в санкционный список попали три энергетические компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня, отметил журналист.

"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний и также 8 человек, связанных с группировкой наемников, сейчас приняты", - сообщил Йозвяк.

Напомним, в середине ноября ЕС согласился разработать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера", которые могут быть направлены в Сахельский регион Западной Африки.

Кроме того, следователи ГБР проверяют источники утечки документов по делу "вагнеровцев" о деятельности спецслужб.

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Евросоюз ЧВК Вагнера
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