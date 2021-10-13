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ЕС и Украина готовы вместе противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба

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Киев, Среда 13 октября 2021 10:56
ЕС и Украина готовы вместе противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидеры Украины и ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности. Они готовы вместе противодействовать использованию газа как энергетического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По его словам, Брюссель откликнулся на призыв к официальным консультациям относительно изменений газотранспортной инфраструктуры, что дает новые инструменты для противодействия угрозам от "Северного потока-2".

"ЕС вместе с Украиной готов противодействовать использованию газа как энергетического оружия. И особенно важно, что, и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет", - заявил Кулеба.

Напомним, в Госдепе США заявили, что работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата.

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Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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