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ЄС та Україна готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 10:56
ЄС та Україна готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Лідери України та ЄС обговорили питання енергетичної безпеки. Вони готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, Брюсель відгукнувася на заклик до офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури, що надає нові інструменти для протидії загрозам від "Північного потоку-2".

"ЄС разом з Україною готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що, і на закритій частині переговорів, і публічно, ЄС підтвердив, що щодо "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що робота над підготовкою санкцій проти "Північного потоку-2" вже розпочата.

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Дмитро Кулеба Північний потік-2
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