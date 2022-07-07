ЕС об участии России в G20: не позволим использовать форум как площадку для пропаганды

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

"Мы отвергаем российскую дезинформацию и ее попытку использовать G20 в качестве пропагандистского форума, и Россия имеет политическую заинтересованность высокого уровня в том, может ли встреча G20 представлять угрозу для доверия к G20. Как ЕС мы стремимся обеспечить успех министерского форума G20 на Бали, но мы не позволим Москве использовать G20 в качестве собственной пропагандистской площадки", - заявила она.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что "Группа двадцати" слишком важна для развивающихся стран и стран с развивающейся экономикой, чтобы позволить разрушить этот орган.

"Для ЕС G20 остается ключевым форумом для решения существующих и возникающих глобальных проблем, которые усилились после агрессивной войны России против Украины. Мы должны обеспечить, чтобы многосторонние отношения могли работать во время кризиса", - добавила она.