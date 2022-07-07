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ЄС про участь Росії в G20: не дозволимо використовувати форум як майданчик для пропаганди

Фото: прес-секретар Єврокомісії Набіла Массралі (ifp news)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз не дозволить Росії використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика. У Єврокомісії відкидають будь-які спроби Кремля дезінформувати суспільство.

Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Набіла Массралі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Ми відкидаємо російську дезінформацію і її спробу використовувати G20 як пропагандистський форум, і Росія має політичну зацікавленість високого рівня в тому, чи може зустріч G20 становити загрозу для довіри до G20. Як ЄС ми прагнемо забезпечити успіх міністерського форуму G20 на Балі, але ми не дозволимо Москві використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика", - заявила вона.

Представник Єврокомісії підкреслила, що "Група двадцяти" занадто важлива для країн, що розвиваються і країн з економікою, що розвивається, щоб дозволити зруйнувати цей орган.

"Для ЄС G20 залишається ключовим форумом для вирішення існуючих і виникаючих глобальних проблем, які посилилися після агресивної війни Росії проти України. Ми повинні забезпечити, щоб багатосторонні відносини могли працювати під час кризи", - додала вона.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20.

На саміт запрошений і президент України Володимир Зеленський. Днями він повідомив, що його участь в G20 "буде залежати від складу учасників".

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