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ЄС цього тижня припинить санкції для трьох російських бізнесменів, - Reuters

Фото: ЄС цього тижня припинить санкції для трьох російських бізнесменів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів. Дія санкцій закінчиться 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мова йде про 

Довідка:

Григорій Березкін - російський бізнесмен та підприємець. Він займається електроенергетикою та нафтовою промисловістю. Березкін входить до кола близьких соратників Путіна.

Олександр Шульгін - бізнесмен, колишній власник російської платформи електронної комерції Ozon Group. 11 квітня 2022 року він покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів. Це сталося після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

Фархад Ахмедов - російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить в топ-200 найбагатших людей Росії.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

Сьогодні стало відомо, що суд Європейського Союзу відхилив апеляцію на санкції Геннадія Тимченка, російського олігарха та давнього союзника президента Володимира Путіна, занесеного до чорного списку після вторгнення Москви до України у 2022 році.

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