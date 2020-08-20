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В ЕС требуют наказать виновных в возможном отравлении Навального

Четверг 20 августа 2020 14:46
В ЕС требуют наказать виновных в возможном отравлении Навального
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрей Козловский

Борель пожелал российскому политику скорейшего и полного выздоровления

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель требует привлечь виновных к ответственности, если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Он пожелал российскому политику скорейшего и полного выздоровления.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter.

"Обеспокоен слышать о вероятном отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал дипломат.

Напомним, сегодня, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с возможным отравлением.

Позже его пресс-секретарь Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Как сообщало РБК-Украина, в Литве выразили обеспокоенность относительно возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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