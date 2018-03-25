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В ЄС вимагають пояснень від Цукерберга

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 12:30
Флаги Евросоюза возле здания Еврокомиссии ф European Union 2015 - European Parliament
Флаги Евросоюза возле здания Еврокомиссии ф European Union 2015 - European Parliament

Єврокомісія має намір розібратися з витяганням особистих даних з соцмереж

Єврокомісія має намір розібратися з витяганням особистих даних з соцмереж
Єврокомісія вимагає пояснень у компанії Facebook щодо несанкціонованого використання персональних даних користувачів під час передвиборної кампанії Дональда Трампа.

Про це повідомляє інформаційне агенство Deutsche Welle.
Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова назвала "жахливим" факт, що дані 50 млн користувачів могли бути з легкістю використані для політичної вигоди.
Юрова зазначила, що очікує "більшої відповідальності в поводженні з нашої особистої інформацією" і що ЄС "використовує всі юридичні заходи" для захисту даних громадян.

У той же час телеканал CNBC повідомляє, що через зниження курсу акцій Facebook на тлі скандалу з використанням даних користувачів за останню добу стан Марка Цукерберга скоротилося на 6,06 млрд долларов.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, конгрес США офіційно запросив засновника Facebook Марка Цукерберга для дачі пояснень про витік даних користувачів мережі.
Як повідомляється, Цукерберг повинен буде пояснити сенаторам, яким чином дані 50 млн користувачів потрапили в руки політичних консультантів Cambridge Analytica.

Засновника Facebook офіційно запросили в Конгрес США для надання пояснень ЄС незадоволений відсутністю скасування е-декларування для активістів в Україні
Теги публікації: Евросоюз, Марк Цукерберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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