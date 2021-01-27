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ЕС требует от AstraZeneca поставить заказанную COVID-вакцину в полном объеме

Брюссель, Среда 27 января 2021 17:28
ЕС требует от AstraZeneca поставить заказанную COVID-вакцину в полном объеме
Фото: Стелла Кириакидес (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз един во взгляде на ситуацию со срывом поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. ЕС требует от фармкомпании реализации контракта в полном объеме.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на странице в Twitter.

Кириакидес отметила, что ЕС открыт к диалогу с AstraZeneca, а также пригласила представителей компании принять участие в сегодняшнем заседании руководящего совета.

"ЕС един. AstraZeneca должна выполнить свои обязательства, предусмотренные нашим контрактом", - написала она.

Еврокомиссар также призвал все другие фармкомпании, с которыми ЕС заключил контракты на поставку COVID-вакцин, выполнять свои обязательства.

"Фармацевтические компании и разработчики вакцин имеют моральные, социальные и контрактные обязательства, которые они должны выполнять. Мысль о том, что компания не обязана выполнять их, не является ни правильной, ни приемлемой", - добавила Кириакидес.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Как писало РБК-Украина, еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны ЕС.

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Новости Украины В мире Евросоюзпоставкивакцина от коронавируса

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