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ЄС вимагає від AstraZeneca поставити замовлену COVID-вакцину у повному обсязі

Брюссель, Середа 27 січня 2021 17:28
ЄС вимагає від AstraZeneca поставити замовлену COVID-вакцину у повному обсязі
Фото: Стелла Кіріакідес (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз єдиний у погляді на ситуацію зі зривом постачання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. ЄС вимагає від фармкомпанії реалізації контракту у повному обсязі.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес на сторінці у Twitter.

Кіріакідес зазначила, що ЄС відкритий до діалогу з AstraZeneca, а також запросила представників компанії взяти участь у сьогоднішньому засіданні керівної ради.

"ЄС єдиний. AstraZeneca має виконати свої зобов'язання, передбачені нашим контрактом", - написала вона.

Єврокомісар також закликала всі інші фармкомпанії, з якими ЄС уклав контракти на постачання COVID-вакцин, виконувати свої зобов'язання.

"Фармацевтичні компанії та розробники вакцин мають моральні, соціальні та контрактні зобов'язання, які вони повинні виконувати. Думка про те, що компанія не зобов'язана виконувати їх, не є ані правильною, ані прийнятною", - додала Кіріакідес.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить постачання COVID-вакцини до ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС пригрозили компанії судом.

Як писало РБК-Україна, єврокомісар Кіріакідес звинуватила компанію AstraZeneca в безвідповідальності через зрив постачання COVID-вакцини в країни ЄС.

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