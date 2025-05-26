ЄС та Україна готуються до переговорів про нову торговельну угоду, - польський міністр

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що Україна повинна привести своє сільське господарство у відповідність до європейських стандартів.

6 червня завершується термін дії чинної лібералізації торгівлі з Україною. Замість неї будуть запроваджені тимчасові заходи, які повернуть торгівлю до умов Угоди про асоціацію 2016 року, з деякими винятками, зокрема звільненням від ліцензування для окремих видів експорту.

За словами Сєкєрського, ці обсяги дуже вигідні для Польщі, адже квоти на імпорт сільгосппродукції з України залишаються низькими.

"Ми хочемо, аби тут був баланс, а також щоб Україна почала виробляти за європейськими стандартами. Це також те, за що виступають польські фермери та польські споживачі - щоб ці товари якісно відповідали тим товарам, які ми виробляємо в Європі", – сказав міністр

Польський міністр наголосив, що польські фермери та споживачі хочуть бачити на ринку продукцію, яка відповідає європейським стандартам якості.

Відповідна адаптація українського сільського господарства, на його думку, також може призвести до зростання цін на українську продукцію.

Торгівельна угода

Нові тимчасові заходи будуть діяти до укладення нової торгівельної угоди між Києвом та Єврокомісією, яка вже розпочала підготовчі переговори.

Сєкєрський підкреслив, що подальший хід дискусій залежить від ситуації на фронті війни з Росією.

"Ми повинні враховувати, що залежно від ситуації на фронті, дискусія про масштаби відкриття і лібералізації європейського ринку для українських товарів може йти по-різному", - заявив Сєкєрський.