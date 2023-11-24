ЄС та низка країн закликали Росію вивести свої війська із Запорізької АЕС

Як зазначається, до заяви ЄС приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна.

"Ми ніколи не визнаємо незаконних спроб Росії заволодіти атомною електростанцією іншої країни. Росія має вивести всі свої війська, військову техніку, обладнання та інший персонал із ЗАЕС і повністю поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що присутність російських військ на ЗАЕС та наявність у машинних залах військових транспортних засобів, про що повідомляло МАГАТЕ, "є неприйнятними".

"ЄС глибоко стурбований умовами роботи українського персоналу і закликає до негайного повернення працівників, які, за повідомленнями, стали жертвами насильницьких зникнень", - додали представники країн-партнерів у своїй заяві.

Також наголошується, що недостатня кількість персоналу на ЗАЕС, 70% якого не мають дійсних українських ліцензій і не знайомі з основною технічною інформацією та процедурами роботи блокових щитів управління, становить серйозний ризик.

"Ми наполягаємо на негайному поверненні повного контролю (над ЗАЕС - ред.) компетентному та уповноваженому українському персоналу", - зазначається у заяві.

Також ЄС та партнери висловлюють занепокоєння, що вказівки українського ядерного регулятора обмежити роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до "холодної зупинки" ігноруються окупаційною адміністрацією станції. Крім того, не виконуються регулярні роботи з технічного обслуговування.

У заяві зазначено, що місія МАГАТЕ на станції за останніх 11 місяців так і не отримала можливість відвідати відкритий розподільчий пристрій 330 кВ Запорізької ТЕС, а експерти агентства "досі не отримали своєчасного та необмеженого доступу до всіх зон ЗАЕС, що мають значення для ядерної та фізичної ядерної безпеки".

Євросоюз також закликав не запрошувати російських високопосадовців на заходи, що проводяться під егідою МАГАТЕ, з огляду на агресивну війну Росії проти України.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нагадаємо, 19 листопада на тимчасово окупованому росіянами Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблока.

Перед цим, 16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру до другого.

Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок був 90 хвилин.

Також повідомлялося, що п'ятий енергоблок тимчасово окупованої Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячий зупин" в режим "холодний зупин".

Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.