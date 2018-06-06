В ЕС суд отменил введенные в 2017 санкции против Арбузова

Решение суда не отменяет принятое в этом году решение Совета ЕС о продлении замораживания активов Арбузова

Европейский суд в Люксембурге отменил введенные в марте 2017 года санкции Совета Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-председателя Национального банка Сергея Арбузова. Об этом говорится в соответствующем решении суда от 6 июня 2018 года.

"Решение Совета ЕС от 3 марта 2017 г. относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, юридических и юридических лиц с учетом ситуации в Украине, было отменено, поскольку фамилия Сергея Арбузова сохраняется в списке лиц, организаций и органов, к которым применяются эти ограничительные меры", - указано в тексте решения.

Это означает, что решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов Арбузова, поэтому он остается под европейскими санкциями.

Также суд обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы.

Напомним, в апреле 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и в делах чиновников его окружения. "Завершено следствие по делу Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко, Лавриновича", - отметил Луценко.