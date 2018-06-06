У ЄС суд скасував запроваджені  у 2017 санкції проти Арбузова

Рішення суду не скасовує цьогорічне рішення Ради ЄС про продовження замороження активів Арбузова

Європейський суд у Люксембурзі скасував запроваджені у березні 2017 року санкції Ради Євросоюзу проти колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-голови Національного банку Сергія Арбузова. Про це йдеться у відповідному рішенні суду від 6 червня 2018 року.

"Рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 р. щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, юридичних та юридичних осіб з урахуванням ситуації в Україні, було скасовано, оскільки прізвище пана Сергія Арбузова зберігається у списку осіб, організацій та органів, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи", - зазначено у тексті рішення.

Це означає, що рішення суду не скасовує цьогорічне рішення Ради ЄС про продовження замороження активів Арбузова, тому він залишається під європейськими санкціями.

Також суд зобов’язав Раду ЄС компенсувати усі юридичні витрати.

Нагадаємо, у квітні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України завершила слідство у справі екс-президента України Віктора Януковича та у справах чиновників його оточення. "Завершено слідство по справі Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко, Лавриновича", - зазначив Луценко.