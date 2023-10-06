У ЄС стурбовані планами Росії створити базу Чорноморського флоту в Абхазії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петера Стано .

"Військова присутність Росії у регіонах Абхазії та Південної Осетії, що відкололися від Грузії, є незаконною, вона порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, принципи міжнародного права та міжнародні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

У ЄС зазначили, що якщо Росія продовжить реалізацію заявлених планів, це призведе до подальшого посилення напруженості та загроз стабільності в регіоні.

Стано уточнив, що Європейський союз знову заявляє про свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Що цьому передувало

Нещодавно голова окупаційної адміністрації регіону Аслан Бжанія заявив, що Росія розмістить кораблі Чорноморського флоту на базі в Абхазії, грузинському регіоні, окупованому Москвою на початку 1990-х.

До цього повідомлялось, що Росія перебазувала майже півтора десятки кораблів Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська, який є найбільшим портом на півдні РФ. Причиною стали постійні атаки на флот у Криму.