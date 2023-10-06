В ЕС обеспокоены планами России создать базу Черноморского флота в Абхазии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано .

"Военное присутствие России в регионах Абхазии и Южной Осетии, отколовшихся от Грузии, является незаконным, оно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе.

Стано уточнил, что Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Что этому предшествовало

Недавно глава оккупационной администрации региона Аслан Бжания заявил, что Россия разместит корабли Черноморского флота на базе в Абхазии, грузинском регионе, оккупированном Москвой в начале 1990-х.

До этого сообщалось, что Россия перебазировала около полутора десятков кораблей Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск, который является крупнейшим портом на юге РФ. Причиной стали постоянные атаки на флот в Крыму.