ЄС страждає від дисбалансу цін на металопродукцію, і винні в цьому російські експортери, - СОО "Метінвесту"

"Ми маємо квоту на постачання російських напівфабрикатів, зокрема заготовки, слябів і товарного чавуну, на європейські ринки. Ця квота поступово зменшується і має зникнути. Росіяни змушені продавати за зниженими цінами, це створює дисбаланс на ринку. Ми наголошуємо на цьому на різних рівнях. І наші державні діячі, зокрема віце-прем’єрка Юлія Свириденко, підтримують цю позицію. Водночас, ми маємо конкурувати в таких умовах. Наші європейські активи працюють, як-от Trametal, але через низький ринок ми змушені зупиняти виробництво на Valsider", - пояснив Ніколаєнко.

Він також зауважив, що наразі американський ринок чавуну вигідніший для українського експорту, ніж європейський – саме через відсутність російського чавуну, який знижує загальний рівень цін.

"Американський ринок працює лише з українським і бразильським чавуном. Загалом ринки стали більш орієнтовані на Україну, зокрема східноєвропейські та західноєвропейські, які можемо обслуговувати через сухопутні перевезення", - каже він.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з Росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Таким чином, попри запроваджені санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС - у минулому році ця сума перевищила 2,5 млрд євро.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російські підприємства ГМК напряму підтримують ВПК агресора, і закликав ЄС посилити санкції проти металургійного комплексу РФ.

Також видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.