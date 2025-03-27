ЕС страдает от дисбаланса цен на металлопродукцию, и виноваты в этом российские экспортеры, - СОО "Метинвеста"

"Мы имеем квоту на поставку российских полуфабрикатов, в частности заготовки, слябов и товарного чугуна, на европейские рынки. Эта квота постепенно уменьшается и должна исчезнуть. Россияне вынуждены продавать по сниженным ценам, это создает дисбаланс на рынке. Мы подчеркиваем это на разных уровнях. И наши государственные деятели, в частности вице-премьер Юлия Свириденко, поддерживают эту позицию. В то же время, мы должны конкурировать в таких условиях. Наши европейские активы работают, например Trametal, но из-за низкого рынка мы вынуждены останавливать производство на Valsider", - пояснил Николаенко.

Он также отметил, что сейчас американский рынок чугуна выгоднее для украинского экспорта, чем европейский - именно из-за отсутствия российского чугуна, который снижает общий уровень цен.

"Американский рынок работает только с украинским и бразильским чугуном. В целом рынки стали более ориентированы на Украину, в частности восточноевропейские и западноевропейские, которые можем обслуживать через сухопутные перевозки", - говорит он.

Напомним, по итогам 2024 года, Европейский Союз импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Таким образом, несмотря на введенные санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС - в прошлом году эта сумма превысила 2,5 млрд евро.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.

Также издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.