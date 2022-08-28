ЄС зіткнеться з викликами через санкції проти Росії, але це ціна свободи, - Боррель

Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Проте це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю австрійському виданню "Krone" .

Він вважає, що, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості. При цьому Боррель не став заперечувати того, що санкції проти РФ викликали економічні проблеми в Європі.

"Звичайно, ми зіткнемося з серйозними викликами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу", - заявив глава дипломатії ЄС.

Він додав, що розв'язана Росією війна - це боротьба не тільки українців, а й усіх європейців. Боррель також вважає, що зараз світ переживає "глобальну кризу демократії".

"Авторитарні режими на підйомі. Старі імперії повертаються. Росія хоче повернути царизм, Китай і Туреччина дотримуються імперських поглядів. І тут рішення може прийти тільки через єдність. Кожен не виживає сам по собі", - підкреслив він.