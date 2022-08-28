ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС зіткнеться з викликами через санкції проти Росії, але це ціна свободи, - Боррель

Новость на русском →
Відень, Неділя 28 серпня 2022 12:59
ЄС зіткнеться з викликами через санкції проти Росії, але це ціна свободи, - Боррель Фото: верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Проте це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю австрійському виданню "Krone".

Він вважає, що, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості. При цьому Боррель не став заперечувати того, що санкції проти РФ викликали економічні проблеми в Європі.

"Звичайно, ми зіткнемося з серйозними викликами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу", - заявив глава дипломатії ЄС.

Він додав, що розв'язана Росією війна - це боротьба не тільки українців, а й усіх європейців. Боррель також вважає, що зараз світ переживає "глобальну кризу демократії".

"Авторитарні режими на підйомі. Старі імперії повертаються. Росія хоче повернути царизм, Китай і Туреччина дотримуються імперських поглядів. І тут рішення може прийти тільки через єдність. Кожен не виживає сам по собі", - підкреслив він.

Нагадаємо, що в Європі обговорюють візовий бан для росіян. Такі обмеження підтримала Литва, Латвія, Естонія та Польща, а у Чехії запропонували ввести альтернативу повному візовому бану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати