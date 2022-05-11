ЕС не может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ, - Боррель

Он уточнил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.

"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил Боррель,

При этом он добавил, что Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России.

По его словам, "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами"

"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - подытожил Боррель.