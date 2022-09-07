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ЕС и США увеличили импорт российского алюминия и никеля после вторжения в Украину, - Reuters

Фото: ЕС и США покупают российский алюминий и никель после вторжения в Украину (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные войной против Украины и жесткие разговоры о том, что Москва лишена валютных поступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в материале агентства, поставки металла подчеркивают, что Западу трудно оказать давление на российскую экономику, которая показала лучшие результаты, чем ожидалось, и столкнулась с ростом курса рубля, поскольку высокие доходы от продажи нефти помогли компенсировать последствия санкций.

Согласно официальным данным о торговле, собранным агентством Reuters на основе базы данных United Nations Comtrade, в марте-июне импорт в ЕС и США основной российской продукции из цветных металлов - алюминия и никеля - увеличился на 70%.

Данные показали, что общая стоимость импорта двух металлов из ЕС и США с марта по июнь составила 1,98 миллиарда долларов.

Запад неоднократно вводил санкции в отношении широкого круга российских товаров, людей и организаций, но в значительной степени щадил сектор промышленных металлов.

Аналитики говорят, что Соединенные Штаты и Европа извлекли уроки после серьезных сбоев в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, вызванных санкциями, введенными бывшим президентом США Дональдом Трампом в отношении российского алюминия в 2018 году.

Цены на оба металла выросли до рекордных пиков вскоре после того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину из-за опасений, что санкции или сложная логистика заблокируют поставки.

Но эти опасения были необоснованными, поскольку данные показывают, что российский экспорт в марте-июне был относительно высоким.

Напомним, в Еврокомиссии хотят ограничить цену на газ из России ценой в 50 евро за МВт час, что примерно в пять раз ниже, чем текущие цены.

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