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ЄС сповільнився з постачанням снарядів для України: скільки передали з обіцяного мільйона

Толедо, Середа 30 серпня 2023 15:39
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ЄС сповільнився з постачанням снарядів для України: скільки передали з обіцяного мільйона Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Постачання боєприпасів для України в рамках проекту ЄС просуваються повільно. З обіцяного мільйона Україна отримала менше 250 тисяч снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує Tagesschau.

Таку заяву глава Міноборони зробив на полях зустрічі міністрів оборони ЄС у Толедо, Іспанія. За його словами, країни ЄС передали Україні лише 226 тисяч артилерійських снарядів у рамках проекту на постачання мільйона боєприпасів.

У рамках програми Євросоюз збільшує виробниці потужності, а також переробляє старі снаряди і купує боєприпаси у третіх країн.

Як зазначив естонський міністр, зараз Україна випускає близько 6 тисяч снарядів на день, тоді як Росія - від 60 до 70 тисяч у пікові дні. Певкур додав, що однією з переваг західних боєприпасів залишається точність.

Глава Міноборони Естонії також прокоментував контрнаступ українських військ. Він заявив, що бачить просування ЗСУ до Токмака у Запорізькій області, який є "гарячою точкою".

"Якщо Токмак буде відвойовано, лінії постачання російських військ можуть бути перерізані, що було б дуже важливо", - додав він.

ЄС пообіцяв Україні мільйон боєприпасів

Наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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