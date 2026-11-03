В ЄС сподіваються відкрити останні переговорні кластери для України до кінця року

"Це рік, коли Україна відкрила чотири з шести кластерів переговорів. Ми дуже сподіваємося і досі розраховуємо відкрити два ще цього року", - зазначила вона.

За словами посла, розчарування, яке виникло через блокування шляху України до ЄС, вже не існує. Прогрес у розширенні тепер є не лише теоретичним, а й практичним.

Також Матернова звернула увагу, що завтра, 4 листопада, Єврокомісія оприлюднить важливий звіт про розширення, в якому буде наголошено, що Україна - серед чотирьох країн-лідерів на шляху до вступу в Євросоюз.

"Ми не бачимо жодного відкату в різних сферах (реформ, - ред.). Є різний ступінь прогресу. Є прогрес, що розчаровує, у деяких, є хороший прогрес в інших; розчаровуючий називається "обмеженим", але немає жодної сфери, де ми бачимо відкат, що, на мою думку, також важливо", - додала вона.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, станом на сьогодні Євросоюз відкрив 4 із 6 кластерів у рамках переговорів про вступ України до блоку.

Відкриття двох останніх кластерів блокує Угорщина.