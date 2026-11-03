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В ЄС сподіваються відкрити останні переговорні кластери для України до кінця року

18:53 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Євросоюзі розраховують, що усі шість кластерів у рамках переговорів про вступ України будуть відкриті до кінця поточного року.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Це рік, коли Україна відкрила чотири з шести кластерів переговорів. Ми дуже сподіваємося і досі розраховуємо відкрити два ще цього року", - зазначила вона.

За словами посла, розчарування, яке виникло через блокування шляху України до ЄС, вже не існує. Прогрес у розширенні тепер є не лише теоретичним, а й практичним.

Також Матернова звернула увагу, що завтра, 4 листопада, Єврокомісія оприлюднить важливий звіт про розширення, в якому буде наголошено, що Україна - серед чотирьох країн-лідерів на шляху до вступу в Євросоюз.

"Ми не бачимо жодного відкату в різних сферах (реформ, - ред.). Є різний ступінь прогресу. Є прогрес, що розчаровує, у деяких, є хороший прогрес в інших; розчаровуючий називається "обмеженим", але немає жодної сфери, де ми бачимо відкат, що, на мою думку, також важливо", - додала вона.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, станом на сьогодні Євросоюз відкрив 4 із 6 кластерів у рамках переговорів про вступ України до блоку.

Відкриття двох останніх кластерів блокує Угорщина.

Минулого тижня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що у листопаді Україна та Угорщина організують роботу міжурядової комісії, яка займатиметься питаннями економіки, захисту прав меншин і не тільки.

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