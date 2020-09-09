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ЄС скликає засідання комітету через план Британії порушити угоду про Brexit

Середа 09 вересня 2020 19:09
ЄС скликає засідання комітету через план Британії порушити угоду про Brexit
Фото: прапори Британії та ЄС (Reuters)
Автор: Андрій Козловський

Європейський Союз скликає позачергову зустріч спільного комітету з Британією. Причиною стало те, що британський уряд планує затвердити законопроект, який суперечить угоді про Brexit.

Про це речник Єврокомісії Даніель Феррі написав у своєму Twitter.

Він закликав до якнайшвидшого проведення позачергового засідання Спільного комітету, щоб Британія відреагувала на побоювання з приводу законопроєкту зі сторони ЄС. Очікувалося, що наступне засідання Спільного комітету відбудеться у цьому місяці.

Зазначимо, законопроект Британії про внутрішній ринок стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Лондон переконує, що документ зробить лише незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Британію через законопроект про внутрішній ринок.

Також РБК-Україна писало, що Велика Британія очікує більшої гнучкості від Євросоюзу на перемовинах про угоду щодо вільної торгівлі, в іншому разі уряд готовий вийти з ЄС без угоди.

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