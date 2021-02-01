ЕС создает специальное управление для борьбы с пандемией

На фоне сбоев в поставках вакцин от коронавируса Евросоюзом принято решение о создании структуры взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела встречу с руководителями BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.

Встреча проходила в формате видеоконференции.

Комиссия создаст Управление готовности и чрезвычайного реагирования в области здравоохранения ЕС (EU Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA), чтобы обеспечить структурированный подход на случаи пандемии. HERA поможет предвидеть угрозы и определять ответные меры.

Уже запускается пилотный проект "Европейская готовность к биологической защите". Его цель - финансировать разработку вакцин и увеличить их производство в краткосрочной и среднесрочной перспективе, нацелить внимание на новые штаммы вируса COVID-19.

Напомним, Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из ЕС вакцины от COVID. Мера рассчитана до конца марта.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.