ЄС створює спеціальне управління для боротьби з пандемією

На тлі збоїв у постачанні вакцин від коронавірусу Євросоюзом прийнято рішення про створення структури взаємодії з фармацевтичними компаніями в надзвичайних ситуаціях. Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч з керівниками BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac і Sanofi.

Зустріч проходила у форматі відеоконференції.

Комісія створить Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я ЄС (EU Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA), щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії. HERA допоможе передбачати загрози та визначати відповідні заходи.

Вже запускається пілотний проєкт "Європейська готовність до біологічного захисту". Його мета - фінансувати розробку вакцин і збільшити їхнє виробництво в короткостроковій і середньостроковій перспективі, націлити увагу на нові штами вірусу COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з ЄС вакцини від COVID. Захід розрахований до кінця березня.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що отриманих за механізмом COVAX вакцин від коронавірусу буде мало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні в переговорах з виробниками.