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ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения закупки украинской электроэнергии, - Еврокомиссия

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 17:31
ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения закупки украинской электроэнергии, - Еврокомиссия Фото: ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения закупки украинской электроэнергии (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Евросоюз сотрудничает с Украиной для увеличения экспорта украинской электроэнергии в соседние государства-члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

"Евросоюз сотрудничает с Украиной и ENTSO-E для увеличения торговли электроэнергией между Украиной и ЕС, чтобы поддержать Украину и обеспечить альтернативу с меньшим содержанием углерода для соседних государств-членов", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас Европа занимается развитием своей энергетической сети, для того, чтобы диверсифицировать поставки газа и обеспечить им те страны, которым он необходим.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн в интервью DPA заявила, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом. Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС позволит Европе сократить потребление российского газа на 17%.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС может приносить Украине более 70 миллиардов грн в год.

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Евросоюз Электроэнергия
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